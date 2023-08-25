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НовостиОбщество25 августа 2023 8:45

Рязанская епархия приглашает на молебен перед началом нового учебного года

Присоединиться к молитве об учащих и учащихся смогут все желающие
Источник:kp.ru
Христорождественский собор Рязанского кремля приглашает школьников, студентов и преподавателей на молебен.

Христорождественский собор Рязанского кремля приглашает школьников, студентов и преподавателей на молебен.

Рязанская епархия приглашает всех желающих присоединиться к молебну перед началом нового учебного года. Во всеобщей молитве об учащих и учащихся можно будет попросить Господа о помощи в донесении знаний, а также о постижение гранита науки.

Молебны состоятся в воскресенье, 27 августа, в 9.30 после Божественной литургии и в четверг, 31 августа, в 12.00 в Христорождественском кафедральном соборе Рязанского кремля.