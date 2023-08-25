Рязанская епархия приглашает на молебен перед началом нового учебного года

Христорождественский собор Рязанского кремля приглашает школьников, студентов и преподавателей на молебен.

Рязанская епархия приглашает всех желающих присоединиться к молебну перед началом нового учебного года. Во всеобщей молитве об учащих и учащихся можно будет попросить Господа о помощи в донесении знаний, а также о постижение гранита науки.

Молебны состоятся в воскресенье, 27 августа, в 9.30 после Божественной литургии и в четверг, 31 августа, в 12.00 в Христорождественском кафедральном соборе Рязанского кремля.