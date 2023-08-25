Частые обращения рязанцев о стихийных свалках привели к проверке прокуратуры

Прокуратура даст оценку своевременности вывоза мусора и обоснованности начисления платы гражданам со стороны регионального оператора.

Прокуратура Рязанской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Поводом для поручения руководителя госоргана Дмитрия Коданева стали обращения граждан и сообщения СМИ о стихийных свалках.

«Проведенный анализ сообщений средств массовой информации, обращений граждан свидетельствует об участившихся фактах образования несанкционированных свалок отходов», - пишет пресс-служба прокуратуры.

Объектами проверки станут органы местного самоуправления и ООО «Эко-Пронск». В частности, будет дана оценка своевременности вывоза мусора и обоснованности начисления платы гражданам со стороны регионального оператора.