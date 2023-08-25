Бытовых преступлений в Рязани стало меньше на 28,5%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первые семь месяцев 2023 года в Рязани на 28,5% сократилось количество бытовых преступлений. Такую цифру назвали 24 августа на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Кроме того, по данным УМВД России по Рязанской области, по итогам семи месяцев снизилось количество всех видов имущественных преступлений на 2,9%.

Чтобы усилить профилактику УМВД проводит четыре мероприятия: «Быт», «Надзор», «Поднадзорник» и «Жилой сектор».