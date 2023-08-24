Свыше двух тысяч рязанских семей внесли плату за детсады из средств маткапитала Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Рязанской области за время действия программы материнского капитала оплатили дошкольное образование с помощью средств сертификата 2336 рязанских семей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Рязанской области.

В текущем году 320 рязанским семьям одобрили заявление на получение такой возможности.

Оплачивать услуги детсада из средств маткапитала семья может сразу после рождения ребенка, который дал право на получение этой соцподдержки. Возможность потратить маткапитал на оплату услуг дошкольного образования можно за любого ребенка в семье. При этом оплачивать можно не только услуги государственного учреждения, но и частного лицензированного.