В рязанскую ИК-6 пытались передать средства сотовой связи в упаковке с влажными салфетками. Фото: пресс-служба рязанского УФСИН.

В среду, 23 августа, в сотрудники ФСИН пресекли попытку передать на территорию исправительной колонии-6 средства сотовой связи в упаковке с влажными салфетками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В бандероли, адресованной 36-летнему заключенному, сотрудники оперативного отдела ИК обнаружили ряд запрещенных предметов. Они изъяли семь мобильных, зарядные блок и устройство, четыре провода и 14 сим-карт. Отправитель спрятал предметы ухищренным способом в упаковке с влажными салфетками.

Отправителю бандероли грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Проводится проверка.