Мобилизованного Дениса Муминова, погибшего в СВО, похоронили в Рязанской области.
24 августа в Сасовском районе Рязанской области похоронили Дениса Муминова, погибшего во время специальной военной операции в Херсонской области. Печальную весть сообщила администрация Сасовского района.
25-летнего мужчину мобилизовали в армию в день рождения – 31 октября 2022 года. Служил в Херсонской области, там и погиб в одном из боев в районе города Алёшки.
Посмертно Дениса Муминова наградили орденом Мужества.
В траурных мероприятиях участвовали родные и близкие воина, друзья, представители военного гарнизона, общественных организаций и чиновники.
У Дениса Муминова остались жена и двое детей, девочки – семи и двух лет.
8 августа в селе Исады Спасского района простились с 31-летним штурмовиком Андреем Бурцевым. Позже простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Орловым.