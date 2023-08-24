Мобилизованного Дениса Муминова, погибшего в СВО, похоронили в Рязанской области.

24 августа в Сасовском районе Рязанской области похоронили Дениса Муминова, погибшего во время специальной военной операции в Херсонской области. Печальную весть сообщила администрация Сасовского района.

25-летнего мужчину мобилизовали в армию в день рождения – 31 октября 2022 года. Служил в Херсонской области, там и погиб в одном из боев в районе города Алёшки.

Посмертно Дениса Муминова наградили орденом Мужества.

В траурных мероприятиях участвовали родные и близкие воина, друзья, представители военного гарнизона, общественных организаций и чиновники.

У Дениса Муминова остались жена и двое детей, девочки – семи и двух лет.

8 августа в селе Исады Спасского района простились с 31-летним штурмовиком Андреем Бурцевым. Позже простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Орловым.