13 576 рублей составит прожиточный минимум в Рязанской области в 2024 году

Для пенсионеров Рязанской области прожиточный минимум в 2024 году повысится на 660 рублей. Фото: Влад Комяков

Чиновники определились с размером прожиточного минимума в Рязанской области на 2024 год. Соответствующий проект постановления регионального правительства появилось на сайте кабмина.

Планируется установить величину прожиточного минимума на 2024 год в следующих размерах:

- на душу населения – 13576 рублей (+782 рубля в сравнении с прожиточным минимумом в 2023 году);

- для трудоспособного населения – 14798 рублей (+853 рубля);

- для пенсионеров – 11675 рублей (+660 рублей);

- для детей – 13681 рубль (+526 рублей).