Светофор на пл. Ленина снова перенастроили, а проблемы остались

Светофор на пл. Ленина в Рязани опять перенастроили.

Светофор на площади Ленина снова перенастроили. Теперь время ожидания пешеходами составляет 2 минуты 9 секунд, на 20 секунду меньше, чем было еще несколько дней назад, но зато каждый цикл. Об этом сообщают рязанские урбанисты из сообщества stvchannel.

«Но и тут придется придраться, так как фазы растянули куда-то в бесконечность... Раньше одну минуту длился почти весь цикл работы, то есть, светофор успевал пропустить и Первомайский проспект, и улицу Маяковского. Теперь минута (даже больше) дается только Первомайке. И значительную часть этого времени дорога почти пуста.

Искренне не понимаю, почему [чиновники] не хотят вернуть режим работы до 2015 года, когда все нормально ездило, пешеходы ждали всего минуту, да и автомобилисты, выезжающие с улиц Сенная и Маяковского, ждали зеленого меньше, чем сейчас», - говорится в сообщении.

В середине августа активисты сообщили, что после ремонта на Первомайском проспекте на площади Ленина вернули «ужасный» режим работы светофора. Власти перенастроили светофор так, что пешеходы стали переходить «через раз». Время ожидания светофора - 2,5 минуты (читать подробнее).