Художник из Венесуэлы принялся расписывать стены у КДЦ «Октябрь» в Рязани.

В Рязань приехал творить уличный художник из Венесуэлы Хулио Линаресс. Сюжет о том, как он расписывает воздуховод у КДЦ «Октябрь», опубликовала ГТРК «Ока» 24 августа.

Журналисты отмечают, что в Россию Хулио Линаресс прибыл для участия в стрит-арт фестивале в Москве.

«В эти две недели я буду создавать серию муралов, которая посвящена красоте Венесуэлы. Это и красота культуры, и красота урбанистическая, и красота природы».

Мурал - это разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях.

Как отмечается в сюжете, конкретно на сооружении возле «Октября» с применением различных техник будет изображен страстный танец влюбленной пары.