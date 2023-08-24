Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 10:25

Эскиз новой школы в мкр Семчино под Рязанью опубликовали власти

Школу на 1100 мест обещают построить к концу 2024 года
Источник:kp.ru
Опубликован эскиз новой школы в районе Семчино в Рязани.

Опубликован эскиз новой школы в районе Семчино в Рязани.

Завершаются работы над проектом школы в микрорайоне Сечино с дизайном помещений, оборудованием и мебелью, сообщает Рязанская городская Дума.

В настоящее время рабочие обустроили подъездную дорогу, внутриплощадочную дорогу на участке застройки, а также площадку под строительный городок.

В конце недели на стройплощадке начнется подбетонная подготовка, которая продлится десять дней. Одновременно рабочие разработают котлован двух следующих блок-секций. Построить школу обещают к концу 2024 года.