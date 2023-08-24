Эскиз новой школы в мкр Семчино под Рязанью опубликовали власти

Опубликован эскиз новой школы в районе Семчино в Рязани.

Завершаются работы над проектом школы в микрорайоне Сечино с дизайном помещений, оборудованием и мебелью, сообщает Рязанская городская Дума.

В настоящее время рабочие обустроили подъездную дорогу, внутриплощадочную дорогу на участке застройки, а также площадку под строительный городок.

В конце недели на стройплощадке начнется подбетонная подготовка, которая продлится десять дней. Одновременно рабочие разработают котлован двух следующих блок-секций. Построить школу обещают к концу 2024 года.