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НовостиЭкономика24 августа 2023 9:59

Автохимию и автокосметику будут производить под Рязанью

Компания «Аг-Тех» готова стать резидентом индустриального парка «Рязанский»
Источник:kp.ru
Производитель автохимии хочет стать резидентом индустриального парка «Рязанский».

Производитель автохимии хочет стать резидентом индустриального парка «Рязанский».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Аг-Тех» станет очередным резидентом индустриального парка «Рязанский», сообщает Корпорация развития Рязанской области. Предполагается суммарный объем инвестиций за весь срок исполнения составит порядка 500 млн рублей.

На территории индустриального парка «Аг-Тех» расширит действующее производство аэрозольной химии: присадки для автотоплива, очистители, средства по уходу за автомобилем, смазочные материалы.

До конца 2026 года инвестор собирается запустить объекты первого этапа, а потом, поступательно будет наращивать производительность до 3 млн штук продукции в месяц. Планируется запустить на новой площадке две полностью автоматических аэрозольных линии с последующим увеличением их количества до шести.

22 августа стало известно, что в Рязани появится дилерский центр автозавода «Москвич». Известна уже и компания, которая будет официально продавать новые «Москвичи» рязанцам (читать подробнее).