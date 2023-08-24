Шестилетнего ребенка сбили на проезде Завражнова в Рязани.

23 августа на проезде Завражнова в Рязани, напротив парка Железнодорожников (Прио-Лэнда), под машину попал шестилетний ребенок. Наезд совершил 19-летний водитель «Лады Приоры» примерно в 18:50. Пешеходного перехода вблизи места ДТП нет.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, ребенок серьезно пострадал - его госпитализировали.

Всего за минувшие сутки, по данным Госавтоинспекции, в шести ДТП на территории региона травмы различной степени тяжести получили семь человек.