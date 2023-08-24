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НовостиЭкономика24 августа 2023 7:27

Производитель автомобильной химии вышел на этап оформления статуса резидента индустриального парка «Рязанский»

Источник:kp.ru
Производитель автомобильной химии вышел на этап оформления статуса резидента индустриального парка «Рязанский».

Производитель автомобильной химии вышел на этап оформления статуса резидента индустриального парка «Рязанский».

Положительное решение о соответствии комплекта документов, необходимых для получения статуса резидента индустриального (промышленного) парка «Рязанский», принято по итогам заседания инвестсовета при «Корпорации развития Рязанской области». Согласно документации, представленной на рассмотрение, компания «Аг-Тех» реализует на территории инвестплощадки проект по расширению действующего производства аэрозольной химии: присадок для автотоплива, очистителей, средств по уходу за автомобилем, смазочных материалов. Суммарный объем инвестиций за весь срок реализации проекта составит порядка полумиллиарда рублей.

Объекты первого этапа инвестор планирует запустить до конца 2026 года, поступательно наращивая производительность предприятия до 3 млн штук продукции в месяц. Производственный комплекс будет включать цеха по изготовлению полуфабрикатов, розливу и газации продукции, а также складские помещения. Тогда же предполагается запуск на новой площадке двух полностью автоматических аэрозольных линий с последующим увеличением их количества до шести.

Статус резидента индустриального парка «Рязанский» откроет инвестору возможность получения мер поддержки, предусмотренных региональным законодательством, в числе которых освобождение от транспортного налога, снижение ставок по налогам на прибыль и имущество.

Положительное решение принято по итогам заседания инвестсовета при «Корпорации развития Рязанской области».

Положительное решение принято по итогам заседания инвестсовета при «Корпорации развития Рязанской области».