Работы по подключению к электросетям в Разани поручали одной фирме без конкурса

У МУП «РГРЭС» обнаружился ярков выраженный подрядчик-фаворит. Фото: kspryazan.ru

Контрольно-счетная палата Рязани провела проверку 47 договоров между МУП «РГРЭС» с ООО «РОСЬ-Инжиниринг». Они заключены в 2020-2021 годах на выполнение работ по технологическому присоединению к электросетям на общую сумму более 43 млн рублей.

Во всех случаях это были закупки у единственного поставщика, которые РГРЭС обосновывало докладными записками на имя главного инженера или директора предприятия. Аудиторы отмечают, что в них не указана дата составления.

Каждый раз в записках содержалось предложение заключить договор именно с ООО «РОСЬ-Инжиниринг», указание на срочность работ и «невозможность проведения конкурсной процедуры из-за ее длительности». Выбор подрядчика обосновывался его большим опытом, технической и кадровой укомплектованностью, а также «положительным опытом взаимодействия»: мол, предыдущие контракты выполнялись в соответствии с проектом и в срок.

Однако по 18 из 47 договоров сроки, как установила КСП, были нарушены. При этом пени МУП «РГРЭС» сначала не взыскивало вовсе, а после очередной проверки часть зачло в счет действующих договоров, а часть фактически списало. Какое должностное лицо и в каком порядке произвело списание - неизвестно. Документов аудиторам не представили.

Также в КСП установили, что хотя акты по всем 47 контрактам подписаны сторонами без разногласий, с исполнением не всё было гладко. Так по четырем договорам одни и те же работы по установке и присоединению силового трансформатора оплачены дважды. Стоимость некоторых работ была завышена.

Не укрылся от аудиторов и факт разработки проектной документации ООО «Рось-Проект», притом что у ООО «Рось-Проект» и ООО «РОСЬ-Инжиниринг» один и тот же руководитель - Вадим Трайдакало. Он же значится директором ООО «РЗТП-Электрощит».

«Коммерческие предложения ООО «РЗТП-ЭЛЕКТРОЩИТ» использовались МУП «РГРЭС» для определения текущей стоимости оборудования (материалам) по 10 договорам», - говорится в отчете.

Отчет о проведении контрольного мероприятия КСП отправила председателю Рязанского городской думы, и.о. главы администрации города, а копию акта по итогам проверки - в прокуратуру Советского района Рязани и у УФСБ по рязанской области.