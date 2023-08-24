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НовостиОбщество24 августа 2023 6:45

Завершились поиски 33-летнего рязанца Андрея Шатилова, исчезнувшего в лесу

Волонтеры свернули все поисковые мероприятия
Источник:kp.ru
Андрей Шатилов найден живым.

Андрей Шатилов найден живым.

24 августа в Рязанской области завершились поиски бесследно исчезнувшего 33-летнего Андрея Шатилова. О завершении поисковых мероприятий сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаAlert Рязань».

Накануне в 21:35 активисты отряда опубликовали ориентировку на пропавшего мужчину, сообщив, что о его местонахождении неизвестно с 23 августа, он ушел в лес и не вернулся. Произошло это в селе Княжое Кораблинского района.

А уже в 24 августа в 00:16 волонтеры сообщили, что Андрей Шатилов найден, он жив.