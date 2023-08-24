Запрет на посещение лесов в Рязанской области продлен до 13 сентября.

С 25 августа по 13 сентября продлен запрет на пребывание граждан в лесах Рязанской области и въезд в них транспортных средств. Соответствующее распоряжение издало региональное правительство.

Ограничения действуют на территории всех 19 лесничеств, включая все участковые лесничества, кварталы и выделы. Исключение сделано для местных жителей, должностных лиц (в связи с исполнением обязанностей), военных, экстренных служб.

В пресс-службе облправительства заявили, что представители лесничеств с участием сотрудников МВД и МЧС проводят патрулирование лесных участков.

«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 000 рублей до 1 000 000 рублей», - отмечают чиновники.