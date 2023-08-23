Торжественное награждение победителей федерального этапа акций «Ценности будущего в традициях народной культуры», «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Здоровое питание в школе и дома», проводимых в рамках партпроекта «Мир возможностей»

В Рязани наградили победителей федерального этапа акции проекта «Мир возможностей».Торжественное вручение состоялось на базе Штаба общественной поддержки «Единой России»

В церемонии награждения приняли участие региональный координатор партийного проекта «Мир возможностей» Ольга Соболева, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» Елена Синица и представитель министерства образования Рязанской области Надежда Куликова.

В Штабе состоялось торжественное награждение победителей федерального этапа акций «Ценности будущего в традициях народной культуры», «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Здоровое питание в школе и дома», проводимых в рамках партпроекта «Мир возможностей».

Ольга Соболева отметила большую ценность таких проектов для системы образования, потому что в них заложен и огромный воспитательный потенциал, и большой шаг для региона с точки зрения развития.

В рамках проекта проходило несколько акций, и участники из Рязанской области стали в числе лучших на федеральном этапе.

Победителем акции «Здоровое питание в школе и дома» стала Анастасия Анастасина. В акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» победу одержали Анастасия Лашкина, Александра Романова и Анастасия Павлова. Все они получили сертификат на поездку в международный детский центр «Артек».

В акции «Ценности будущего в традициях народной культуры» победу одержали детский сад №112 города Рязани и Мурминский детский сад №1». Руководителям дошкольных учреждений вручили подарочные сертификаты получение ценного приза.

«Мы сегодня подводим итоги акций, все вы их хорошо знаете. Наши ребята вместе со своими наставниками, родителями проводят большую работу, и о результатах своей деятельности рассказывают своим друзьям, одноклассникам», – сказала Ольга Соболева.