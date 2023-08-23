Рязанские дачники сообщили о звуках выстрелов и ущербе имуществу в СНТ

Утром 23 августа покой дачников на окраине Рязани был нарушен - якобы выстрелами.

В садовых товариществах «Голубой огонек» и «Строитель-1» в Рязани (район Сысоево) утром 23 августа были слышны звуки выстрелов. Об этом сообщил один из подписчиков группы «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор анонимной публикации утверждает, что участки «подверглись обстрелам».

«Слышны были жужжания каких предметов или пуль, которые пролетали над головой», - пишет некто, не прикладывая никаких свидетельств, кроме словесных.

Пострадали якобы крыша и стены дома автора, а также стекло соседской машины. Изображения, опять же, не прилагаются.

«Мы вызвали полицию - сказали будут уточнять», - добавил аноним.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.