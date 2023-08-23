Названы топ-10 сильнейших школ Рязани по поступившим в ведущие вузы выпускникам

Гимназия №5 возглавила рейтинг рязанских слов по числу выпускников, поступивших в ведущие российские вузы в 2021-2022 годах.

Опубликован рейтинг школ Рязанской области по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Агентство RAEX назвало топ-10 учреждений среднего общего образования, составленный на основе этого показателя.

Авторы отмечают, что использовали эксклюзивную информацию от 50 лучших вузов (по версии того же RAEX) о приемных кампаниях 2021 и 2022 годов.

«Всего агентством обработана информация о более чем 230 тыс. выпускников российских школ», - говорится в методике.

Региональные рейтинги ранжируют школы того или иного субъекта по абсолютному количеству выпускников, поступивших в 2021-2022 годах в вузы из топ-50. В Рязанской области это:

- гимназия № 5;

- школа № 3 «Центр развития образования»;

- лицей №52;

- школа №55;

- гимназия №2;

- школа №39;

- школа №72;

- школа №7.