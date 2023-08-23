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НовостиОбщество23 августа 2023 11:35

В Сасове прошел митинг, посвященный 80-й годовщине победы в Курской битве

В рамках акции также отправили гуманитарный груз в зону СВО
Источник:kp.ru

В среду, 23 августа, в Сасове у Вечного огня прошел митинг, посвященный 80-й годовщине победы в Курской битве. Об этом сообщается на сайте Управления культуры и туризма города Сасово.

На мемориале прошла церемония возложения цветов. Также перед жителями выступили представители муниципальной власти.

Кроме того, отправили в зону СВО гуманитарный груз и технику, которые были предоставлены Межрегиональной ассоциацией «Ратибор».

Ровно 80 лет назад произошло событие, оставившее неизгладимый свет в памяти человечества - победа Советских вооруженных сил в исторической битве на Курской дуге летом 1943 года.