Туристическую навигацию в центре Рязани разработают за 24,7 млн рублей

В Рязани планируют разработать туристическую навигацию за 24,7 млн рублей.

Управление культуры администрации Рязани объявило тендер на производство и установку в городе объектов туристической навигации. В частности, будущий подрядчик должен будет установить световые короба в конструкциях стел и навигационных пилонов с возможностью открывать их для оперативной замены полиграфических материалов.

Стелы с навигацией и гравировкой «Рязань» установят на улице Почтовой, Лыбедском бульваре, улице Щедрина, улице Семинарской и др.

Максимальная стоимость всех работ - 24 млн 690 тысяч рублей.

С момента заключения контракта срок исполнения до 20 декабря 2023 года.