В первый день Форума древних городов покажут спектакль «Авдотья Рязаночка»
Фото: Владимир ФРОЛОВ
Ряд мероприятий в рамках VI Форума древних городов перенесены из Рязанского кремля на другие площадки. Об этом сообщили в министерстве культуры Рязанской области.
Форум пройдет с 23 по 26 августа. В первый день форума, 23 августа, состоится открытие Международного фестиваля искусств «Дивные гости» (выступление ансамбля духовной музыки «Сирин»). Мероприятие перенесено из кремля в камерный зал Рязанской филармонии. Концерт начнется в 18.30.
В этот же день в 20.30 в Рязанском театре кукол состоится показ спектакля «Авдотья Рязаночка» (возрастное ограничение 16+).
Вход свободный на мероприятия Форума свободный, но для посещения театра необходимо заранее пройти регистрацию.
Полная программа Форума здесь.