В первый день Форума древних городов покажут спектакль «Авдотья Рязаночка» Фото: Владимир ФРОЛОВ

Ряд мероприятий в рамках VI Форума древних городов перенесены из Рязанского кремля на другие площадки. Об этом сообщили в министерстве культуры Рязанской области.

Форум пройдет с 23 по 26 августа. В первый день форума, 23 августа, состоится открытие Международного фестиваля искусств «Дивные гости» (выступление ансамбля духовной музыки «Сирин»). Мероприятие перенесено из кремля в камерный зал Рязанской филармонии. Концерт начнется в 18.30.

В этот же день в 20.30 в Рязанском театре кукол состоится показ спектакля «Авдотья Рязаночка» (возрастное ограничение 16+).

Вход свободный на мероприятия Форума свободный, но для посещения театра необходимо заранее пройти регистрацию.

Полная программа Форума здесь.