Обойти возрастной ценз ради главы райадминистрации решили в Рязанской области

Владимир Оводков. Фото: vk.com/vladimirovodkov

Главой администрации Александро-Невского района в Рязанской области решили переназначить Владимира Оводкова. Причем еще до прохождения необходимых процедур и несмотря на возрастной ценз.

«Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы», - гласит федеральный закон.

Оводкову - 69, а районом он руководит с 1989 года. Способ обойти ограничение предложил депутат Госдумы Андрей Макаров на съезде Совета муниципальных образований Рязанской области 21 августа:

«Федеральным законодательством предусмотрена возможность. Процедура в этом случае следующая: не назначение на должность по контракту, а его избрание депутатами представительного органа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», - приводит слова Макарова пресс-служба облправительства.

В тексте отмечается, что участники съезда предложение поддержали. Макаров обосновал его «огромным руководящим опытом» Оводкова и «большими заслугами в развитии района».