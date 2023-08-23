Может есть, дышать и говорить. В Рязани врачи впервые вырезали опухоль, сохранив гортань пациенту

В Рязанском онкоцентре впервые провели эндоларингеальную микрохирургическую лазерную резекцию опухоли гортани. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязани впервые самостоятельно удалили больному опухоль из гортани с помощью эндоларингеальной микрохирургической лазерной резекции, сообщает региональный минздрав.

Четыре года назад мужчине провели радикальный курс лучевой терапии с резорбцией (рассасыванием) опухоли. Долгое время пациента ничего не беспокоило, но при очередном осмотре врачи обнаружили рецидив - опухоль снова начала расти.

При классической операции, которые выполняются в подобных случаях, мужчине необходимо было удалить гортань полностью. Это бы привело к полной потере голоса, а дышал он бы через трахеостому - отверстие в шее.

Но рязанские хирурги-онкологи решились на эндоларингеальную микрохирургическую лазерную резекцию опухоли. Операция прошла успешно, а пациент может не только самостоятельно дышать, но и разговаривать и принимать пищу.