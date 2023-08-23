Организатору протеста на дороге в рязанском селе Дядьково суд выразил порицание

Дядьковцы выразили свой протест 13 августа.

Рязанский районный суд привлек к ответственности женщину, нарушившую, по его мнению, № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Она якобы вывела людей на дорогу в селе Дядьково в знак протеста против ее реконструкции при строительстве моста-дублера через Оку, подъездов к нему и двух развязок.

13 августа дядьковцы сфотографировались с плакатами на пешеходном переходе и через минуту освободили дорогу, но в будущем пообещали действовать более решительно. Лозунгами одновременно был «Мы против реконструкции дороги по селу» и «Мы за строительство моста-дублера». Участников пикета или, как его определил суд, митинга тут же вызвали в полицию.

В итоге «с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств» вместо штрафа по ч.2 ст.20.2 КоАП (20-30 тыс. рублей) суд ограничился официальным порицанием (т. е. предупреждением) организатора.