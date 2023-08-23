Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили под Рязанью

В Рязанской области нашли мину времен Великой Отечественной войны.

Во время дорожных работ у села Ратманово Ряжского района рабочие обнаружили предмет, похожий на мину. На место происшествия тут же выехали специалисты группы разминирования ОМОН «Вятич», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.

Возле Ряжска обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.

Вскоре выяснилось, что рабочие наткнулись на минометный снаряд калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны. Корпус снаряда сильно повредила коррозия, поэтому боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.

Мину у села Ратманово обнаружили дорожные рабочие.

Село Ратманово расположено в 13 км от Ряжска и 120 км от Рязани.