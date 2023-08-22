В УФСИН по Рязанской области почтили память погибшего при исполнении Александра Морозова

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

В преддверии Дня памяти сотрудников уголовно-исправительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей, стартовала всероссийская «Вахта памяти».

Открыл памятные мероприятия в режиме видеоконференции исполняющий обязанности директора ФСИН России Александр Розин. Он отметил необходимость сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни, исполняя служебный долг.

В память о товарищах сотрудники ведомства зажгли свечу памяти. Инициативу федерального центра поддержали все территориальные органы ФСИН России. В Рязанской области свечу памяти зажег начальник Управления Александр Комков.

В Рязанской области при исполнении служебных обязанностей погиб сержант внутренней службы Александр Морозов. Произошло это в августе 1999 года в больнице для осужденных. Двое преступников напали с ножом на совершавшего обход учреждения сержанта. Получив смертельное ранение Морозов успел подать сигнал оперативному дежурному. Преступники были обезврежены.

Александр Морозов посмертно награжден Орденом Мужества.