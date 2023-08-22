Появилось видео прощания с «пацанкой» Юлией Михайловой в Рязани

Проститься с пацанкой Юлей Михайловой в Рязани пришли около тридцати человек.

В Рязани простились с участницей седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлией Михайловой, чье тело обнаружили вечером 19 августа на улице Чкалова. Попрощаться с покойной приехали многие «пацанки», а также фанаты реалити-шоу.

Родственники Михайловой, приехавшие за телом, сообщили, что похоронят Юлю на ее малой родине в Челябинске.

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Поздно вечером 19 августа во дворе высотного дома №18 по улице Чкалова в Рязани местные жители обнаружили труп молодой женщины. Полицейские, приехавшие на вызов, сразу установили личность погибшей. Ею оказалась 25-летняя Юлия Михайлова, участница телешоу «Пацанки» (читать подробнее).

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