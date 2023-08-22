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НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:33

«Лада» столкнулась с мотоциклом Yamaha на развязке трассы М5 в Рязани

В ДТП на Южной Окружной дороге Рязани пострадал 38-летний мотоциклист
Источник:kp.ru
В ДТП на Южной Окружной дороге Рязани пострадал 38-летний мотоциклист.

В ДТП на Южной Окружной дороге Рязани пострадал 38-летний мотоциклист.

21 августа на Южной Окружной дороге Рязани столкнулись «Лада Приора» и мотоцикл Yamaha. Случилось это примерно в 17:27 на развязке М-5 «Урал» на 189 км федеральной трассы.

За рулем «Лады» был 55-летний мужчина. Пострадал в результате ДТП водитель Yamaha - 38-летний рязанец.

«Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

«Лада» столкнулась с мотоциклом Yamaha на развязке трассы М5 в Рязани.

«Лада» столкнулась с мотоциклом Yamaha на развязке трассы М5 в Рязани.