В ДТП на Южной Окружной дороге Рязани пострадал 38-летний мотоциклист.
21 августа на Южной Окружной дороге Рязани столкнулись «Лада Приора» и мотоцикл Yamaha. Случилось это примерно в 17:27 на развязке М-5 «Урал» на 189 км федеральной трассы.
За рулем «Лады» был 55-летний мужчина. Пострадал в результате ДТП водитель Yamaha - 38-летний рязанец.
«Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
«Лада» столкнулась с мотоциклом Yamaha на развязке трассы М5 в Рязани.