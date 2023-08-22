Прощание со звездой шоу «Пацанки» Юлией Михайловой пройдет в Рязани 22 августа

Похороны звезды шоу «Пацанки» Юлии Михайловой пройдут в Рязани 22 августа.

Днем 22 августа в Рязани состоится церемония прощания со звездой шоу «Пацанки» Юлией Михайловой. Траурная церемония запланирована на 13:00. Об этом рассказала Валерия Вакарчук - другая участница седьмого сезона проекта.

«На прощании будут присутствовать многие участницы 7 сезона, съемочная группа проекта и редактора» - пишут в Telegram-канале, посвященном проекту.

Похоронят Михайлову в Челябинске.

Юлия Михайлова погибла 19 августа в результате падения с 22 этажа жилого дома на улице Чкалова.

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