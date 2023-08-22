Мотоциклист из Ряжска вылетел с дороги в Мордовии и погиб. Фото: 13.мвд.рф

19 августа в Мордовии погиб 40-летний житель города Ряжска, сообщают его земляки в группе «Подслушано Ряжск». Не мотоцикле Kawasaki он, не справившись с управлением, вылетел из дороги Теньгушевском районе.

ДТП случилось в 16 часов. Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, байкер съехал в правый по ходу движения кювет, потому что «не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения».

С ряжцем была 35-летняя пассажирка. Ей оказывали помощь в медсанчасти УФСИН, расположенной в поселке Явас, и впоследствии отпустили домой.