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НовостиОбщество22 августа 2023 7:07

Выразить мнение о судьбе выделенных полос рязанцы могут, поучаствовав в опросе

В Telegram-канале КП-Рязань проходит опрос на эту дискуссионную тему
Источник:kp.ru
Выразить мнение о судьбе выделенных полос рязанцы могут, поучаствовав в опросе.

Выразить мнение о судьбе выделенных полос рязанцы могут, поучаствовав в опросе.

15 августа на заседании областного правительства и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов дал понять, что судьба выделенной полосы общественного транспорта на Московском шоссе и Первомайском проспекте еще не решена.

«По выделенной полосе мы в течение 10 дней посмотрим... Скорее всего, мы ее сохраним», - произнес тогда градоначальник.

Как поясняли чиновники, 10 дней - это тот период, после которого на новое дорожное покрытие можно наносить дорожную разметку.

В Telegram-канале КП-Рязань (по этой ссылке) проходит опрос на тему сохранения выделенных полос на центральных улицах города. По его результатам можно будет понять, что перевесит у наших подписчиков: возможность быстрее передвигаться на общественном транспорте для всех горожан или опасения автомобилистов насчет дорожных заторов.

Ограничивать респондентов позицией «за» или «против» мы, конечно, не стали. Своим мнением вы можете поделиться не только посредством голосования за один из шести вариантов, но и в комментариях.