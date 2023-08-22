Рязанская область продолжает испытывать дефицит топлива

В Рязанской области не хватает топлива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ряд регионов России, включая Рязанскую область, столкнулись с дефицитом топлива на АЗС, сообщает Iz. В качестве причин возникшей проблемы называют нарушение сроков доставки грузов по железным дорогам. Якобы поезда с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков. На ряде заправок исчезают некоторые виды бензина и дизеля.

Власти отдельных регионов пишут письма в Минэнерго РФ, власти Рязанской и Ростовской областей – в Минсельхоз РФ.

В середине августа стало известно, что сельхозпредприятия региона не хватает дизельного топлива. После резонанса в СМИ чиновники правительства Рязанской области вынуждены были объясниться. Они заверили, что договорилось с АО «Рязаньнефтепродукт» и МЖД об увеличении ежедневно поставляемых цистерн с топливом на нефтебазы.

«В ближайшие дни нормализуются поставки дизельного топлива для сельхозпроизводителей», - пообещали чиновники (читать подробнее).