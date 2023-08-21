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НовостиПроисшествия21 августа 2023 19:48

Объявлен розыск 7-летнего ребенка, бесследно исчезнувшего под Рязанью

В Рязанском районе пропал семилетний мальчик
Источник:kp.ru

В Рязанской области приступили к розыску бесследно исчезнувшего семилетнего мальчика. О пропаже ребенка 21 августа в 19:09 на своем сайте сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера». В 22:17 волонтеры продублировали информацию с ориентировкой в социальных сетях.

«С 21 августа его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении. Указано, что мальчик пропал в Рязанском районе.

Приметы: рост 130-140 см, худощавое телосложение, волосы светлые.

Был одет на момент исчезновения: рыжие шорты, голубая майка.

Тем, кто владеет информацией о местонахождении, необходимо позвонить по телефону: 112.