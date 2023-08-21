Родным погибшего в СВО водителя Георгия Бурджалиани передали орден Мужества.

Родителям погибшего в СВО воина Георгия Бурджалиани передали орден Мужества сына. К награде его представили посмертно. Об этом сообщает администрация города Сасово Рязанской области.

Георгий Бурджалиани приехал в Сасово совсем юным. До шестого класса учился в школе №106. Потом учился в Касимове и работал в Рязани.

Во время частичной мобилизации Бурджалиани пошел в военкомат и записался добровольцем. Служил водителем в танковой дивизии в Наро-Фоминске.

Погиб 31 октября 2022 года при выполнении боевого задания.