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НовостиОбщество21 августа 2023 16:22

Родным погибшего в СВО водителя Георгия Бурджалиани передали орден Мужества

Рязанский доброволец не вернулся из боевого задания во время специальной военной операции
Источник:kp.ru
Родным погибшего в СВО водителя Георгия Бурджалиани передали орден Мужества.

Родным погибшего в СВО водителя Георгия Бурджалиани передали орден Мужества.

Родителям погибшего в СВО воина Георгия Бурджалиани передали орден Мужества сына. К награде его представили посмертно. Об этом сообщает администрация города Сасово Рязанской области.

Георгий Бурджалиани приехал в Сасово совсем юным. До шестого класса учился в школе №106. Потом учился в Касимове и работал в Рязани.

Во время частичной мобилизации Бурджалиани пошел в военкомат и записался добровольцем. Служил водителем в танковой дивизии в Наро-Фоминске.

Погиб 31 октября 2022 года при выполнении боевого задания.