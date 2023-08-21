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НовостиПроисшествия21 августа 2023 13:59

СК возбудил дело из-за упавших футбольных ворот на ребенка в Рязани

Ребенок на окраине Рязани травмировал голову из-за рухнувших на него ворот
Источник:kp.ru
СК возбудил дело из-за упавших футбольных ворот на ребенка в Рязани.

СК возбудил дело из-за упавших футбольных ворот на ребенка в Рязани.

В Рязани возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на спортивной площадке в поселке Мехзавода, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Следователи усматривают признаки халатности.

Произошло все 16 августа, когда на мальчишку во время игры рухнули незакрепленные футбольные ворота. В результате происшествия ребенок получил травму головы.

«В рамках уголовного дела следователи СК установят все обстоятельства произошедшего», - сообщает ведомство.

Информация о возбужденном уголовном деле появилась через четыре часа после того, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин указал главе регионального СУ Владимиру Никешкину на необходимость возбудить дело.