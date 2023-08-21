Нефтепродукты с завода в Рязани на 2 млн рублей похитила организованная группа.

Схему хищений с нефтеперерабатывающего предприятия раскрыли в Рязани. Ее участниками стали сотрудники завода, а также руководители и работники фирмы, транспортирующей нефтепродукты по всей стране. Уголовное дело о краже в особо крупном размере в составе организованной преступной группы возбуждено против восьмерых человек.

Регулярные кражи в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники УЭБиПК, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Они же установили круг подозреваемых.

Операцию по задержанию причастных лиц вместе с полицейскими разрабатывали и реализовывали сотрудники УФСБ по Рязанской области, спецназ Росгвардии. Силовики остановили две автоцистерны с нефтепродуктами и нагрянули к руководству транспортировщика. Обыски в офисах и жилищах фигурантов дали свои плоды

«С территории нефтеперерабатывающего предприятия в Рязани похищено около 20 тонн дорогостоящего нефтепродукта. Ущерб превышает 2 миллиона рублей», - рассказали в УМВД.

Хищение шло по взаимной договоренности участников преступной схемы через подложные документы. В зависимости от роли каждого выплачивалось вознаграждение. Одного из подозреваемых суд отправил под домашний арест, других оставили под подпиской о невыезде. Расследование ведет СУ СКР по Рязанской области.