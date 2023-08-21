Перголы и амфитеатры еще на 3 млн рублей установят в Рязани.
Новый электронный аукцион на 3,1 млн рублей проводит Управление благоустройства города администрации Рязани. Объект закупки: «устройство туристических маршрутов стационарными малыми архитектурными формами».
В описании говорится об установке пергол (навесов) и амфитеатров. Исходя из списка, планируется приобрести и смонтировать:
- один навес со скамьями «Молодежный модуль»;
- один навес со скамьями «Туристический модуль»;
- шесть амфитеатров, каждый из которых фактически представляет из себя двухярусную скамью.
Оба модуля должны быть электрифицированы, иметь светодиодную подсветку, WiFi-модуль и встроенный в сидения USB-модуль. «Молодежный» навес оснащен качелями.
Место установки в документации не обозначено, лишь срок - по 15 октября 2023 года.