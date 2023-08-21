Пешеход погиб под колесами «Лады» в Рязанской области

Наезд произошел примерно в 20:50.

19 августа в Рязанской области в ДТП погиб 70-летний житель Сасовского района. Мужчина попал под машину на 15 километре дороги «Алешино - Ямбирно», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наезд, управляя автомобилем «Лада Приора», примерно в 20:50 совершил 35-летний водитель из этих же мест. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области погибли два человек и 32 получили травмы различной степени тяжести. Еще один летальных исход был в Путятинском районе, где 20 августа столкнулись SsangYong и ГАЗ.