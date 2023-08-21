Первым замминистра здравоохранения Рязанской области стал Михаил Тропынин

Михаил Тропынин, работавший в Москве и Московской области, вошел в руководство рязанского минздрава.
Новым первым заместителем министра здравоохранения Рязанской области стал Михаил Тропынин. По данным канала «Рязинформбюро», он вступил в должность с 21 августа. Ранее чиновник работал в Москве и Московской области - тоже в подразделениях исполнительных органов власти в сфере здравоохранения.
Исходя из информации на сайте рязанского минздрава, первый заместитель курирует:
- управление бюджетного планирования и финансового обеспечения:
- отдел бухгалтерского учета, финансового контроля и отчетности управления;
- планово-экономический отдел;
- отдел государственных закупок;
- отдел информационно-аналитической работы.
До прихода Тропынина должность занимала Наталья Тимошенко. Финансовый блок в ранге замминистра курировала и Ирина Петина, которая теперь проходит по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере.