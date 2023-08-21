Актеры Илья Малаков и Ангелина Стречина сыграли свадьбу под Рязанью

Рязанский актер Илья Малаков женился на актрисе Ангелине Стречиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 августа под Рязанью сыграли свадьбу 32-летний актер Илья Малаков и 27-летняя актриса Ангелина Стречина. Произошло праздничное событие в развлекательном комплексе «В некотором царстве» в селе Поляны Рязанского района.

«У нас заканчивается свадебный день, мы очень сильно устали… Сорян, расскажу все потом. Я вышла замуж», - записала видео в своем telegram-канале Ангелина Стречина, показав колечко на безымянном пальце.

Уроженец села Новоселки Рязанского района актер Илья Малаков стал известен после главной роли в фильме «Легенда о Коловрате».