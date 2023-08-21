Только 4,3% рязанцев могут похвастать зарплатой выше двух средних по стране

Рязанская область заняла 54 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область заняла 54 место в рейтинге регионов России по высоким зарплатам. Согласно данным исследования РИА «Новости», доля рязанцев с зарплатой выше среднего по стране - 19,8%, а доля работников с зарплатой выше двух средних по стране - 4,3%.

Как указано в исследовании, с июня 2022-го по май 2023 года средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей.

Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Московской области, заняли следующие места:

- Липецкая область – 39 место;

- Тульская область – 46 место;

- Пензенская область – 55 место;

- Нижегородская область – 57 место;

- Республика Мордовия – 60 место;

- Владимирская область – 69 место;

- Тамбовская область – 71 место.

Годом ранее был опубликован рейтинг регионов России по неравенству зарплат, где Рязанская область заняла 51 место. Тогда указывалось, что доля работающих рязанцев с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 3%, с зарплатой ниже 20 тысяч рублей – 21,9%.

В средине августа стало известно, что Рязанская область опустилась в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах. Стало больше ДТП с пострадавшими (читать подробнее).