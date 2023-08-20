Появилась будущая схема организации движения на перекрестке Шабулина-Бирюзова

Схема организации движения на перекрестке проезда Шабулина, где идет реконструкция, и улицы Бирюзова.

Министерство транспорта Рязанской области опубликовало будущую схему организации движения на перекрестке проезда Шабулина, где идет реконструкция, и улицы Бирюзова. Информация появилась на странице губернатора Павла Малкова во «ВКонтакте».

«В рамках реконструкции проезда Шабулина проведем уширение проезжей части и организуем движение по новой схеме, что улучшит пропускную способность участка дороги в месте пересечения улицы Бирюзова и проезда Шабулина», - отметили в министерстве.

Побывав на объекте, губернатор Павел Малков обратил внимание, что там нужно заняться озеленением. В публикации по итогам поездки сообщается, что работы ведутся с опережением графика.

«На проезде Шабулина проезжая часть будет расширена на некоторых участках до 4-6 полос, устроен тротуар и велодорожки. В настоящий момент выполнено 50% переустройства инженерных сетей», - говорится на сайте подрядчика, АО «Рязаньавтодор».