Водитель SsangYong погиб на трассе М5 в Рязанской области при столкновении с грузовиком. Фото: vk.com/ryzan.online

20 августа на трассе М5 «Урал» в Рязанской области столкнулись SsangYong Kyron и грузовой автомобиль ГАЗ 3010. В результате водитель внедорожника, 53-летний мужчина, скончался на месте ДТП.

Пресс-служба региональной Госавтоинспекции уточняет, что автокатастрофа случилась примерно в 12:00 на 318 километре федеральной автодороги. Это Путятинский район, между селами Глебово и Карабухино.