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НовостиПроисшествия20 августа 2023 14:45

ДТП с маршруткой и Volkswagen случилось в центре Рязани 20 августа

На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальноц столкнулись маршрутка и Volkswagen Passat
Источник:kp.ru
На месте ДТП работала бригада скорой помощи.

На месте ДТП работала бригада скорой помощи.

20 августа на Первомайском проспекте в Рязани столкнулись автобус малого класса, работающий на маршруте №30, и Volkswagen Passat. Фотографии с места событий появились в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Маршрутка и легковой автомобиль не поделили дорогу на перекрестке с улицей Вокзальной. «Тридцатка», судя по опубликованным снимкам, ехала с площади Победы в сторону Московского шоссе.

О пострадавших пока не сообщалось, однако на месте ДТП работала бригада скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

Маршрутка и легковой автомобиль не поделили дорогу на перекрестке Первомайского проспекта с улицей Вокзальной

Маршрутка и легковой автомобиль не поделили дорогу на перекрестке Первомайского проспекта с улицей Вокзальной