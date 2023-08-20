ДТП с маршруткой и Volkswagen случилось в центре Рязани 20 августа

На месте ДТП работала бригада скорой помощи.

20 августа на Первомайском проспекте в Рязани столкнулись автобус малого класса, работающий на маршруте №30, и Volkswagen Passat. Фотографии с места событий появились в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Маршрутка и легковой автомобиль не поделили дорогу на перекрестке с улицей Вокзальной. «Тридцатка», судя по опубликованным снимкам, ехала с площади Победы в сторону Московского шоссе.

О пострадавших пока не сообщалось, однако на месте ДТП работала бригада скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.