Реанимобиль взбудоражил посетителей улицы Почтовой в Рязани в ночь на 20 августа. Фото: t.me/novgaz_rzn

В ночь на 20 августа на улицу Почтовую приезжал автомобиль реанимации. Скорую помощь посетители рязанского Арбата засняли в районе 2 часов ночи. Видео и фото публикует «Новая».

К сожалению, информация о конфликтах и других происшествиях криминального характера поступает с Подбелки регулярно. В результате драк люди нередко получают серьезные травмы. Так, вечером 16 августа разбили голову мужчине.

Что случилось на этот раз - пока неизвестно.