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НовостиОбщество20 августа 2023 7:15

Часть самолетов из-за закрытия аэропортов в Москве кружили в небе над Рязанью

Внуково и Домодедово временно не принимали воздушные суда из-за угрозы БПЛА
Источник:kp.ru
Часть самолетов из-за закрытия аэропортов в Москве кружили в небе над Рязанью.

Часть самолетов из-за закрытия аэропортов в Москве кружили в небе над Рязанью.

Часть самолетов из-за закрытия аэропортов Внуково и Домодедово в Москве находились в зоне ожидания в районе Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Flightradar. В то же время некоторые рейсы перенаправили в запасные аэропорты, уточняет Росавиация.

Полеты были временно ограничены «в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В Минобороны РФ заявляли об отраженной около 4:00 атаке БПЛА.

В 04:30 по Москве ограничения сняли.