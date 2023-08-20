Часть самолетов из-за закрытия аэропортов в Москве кружили в небе над Рязанью.

Часть самолетов из-за закрытия аэропортов Внуково и Домодедово в Москве находились в зоне ожидания в районе Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Flightradar. В то же время некоторые рейсы перенаправили в запасные аэропорты, уточняет Росавиация.

Полеты были временно ограничены «в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В Минобороны РФ заявляли об отраженной около 4:00 атаке БПЛА.

В 04:30 по Москве ограничения сняли.