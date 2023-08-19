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НовостиОбщество19 августа 2023 17:47

Из-за макета гранаты в Шацке оцепили территорию почты

Подозрительную находку обнаружили во время субботника
Источник:kp.ru
Из-за макета гранаты в Шацке оцепили территорию почты. Фото: Издательство "Пресса".

Из-за макета гранаты в Шацке оцепили территорию почты. Фото: Издательство "Пресса".

В субботу, 19 августа, в Шацке оцепили здание почты из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Во время субботника на территории почты в кустах заметили предмет, похожий на гранату. На место прибыли оперативники, спасатели, глава городского поселения.

Службы оцепили территорию и вызвали саперов. Как отметили в региональном управлении Росгвардии, была обнаружена граната РГД-5, которая похожа на боевую, но является всего лишь макетом.

- Такие макеты используют в учебных целях и они не представляют угрозу для жизни окружающих, - отметили в Росгвардии.

В кустах обнаружили макет гранаты. Фото: Издательство "Пресса".

В кустах обнаружили макет гранаты. Фото: Издательство "Пресса".