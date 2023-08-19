Дождь и грозу прогнозируют в Рязанской области 20 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 20 августа, днем в Рязанской области местами ожидается небольшой дождь и гроза. Прогноз погоды сообщили в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью осадков преимущественно не ожидается. Днем прогнозируют переменную облачность.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 4-9 м/с, а днем его порывы местами могут достигать до 15 м/с.

Ночью синоптики обещают по области от +12 до +17°С, днем ожидается от +24 до +29°С.

В Рязанской области по-прежнему местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).