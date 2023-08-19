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НовостиПроисшествия19 августа 2023 13:28

В аварии на Солотчинском шоссе пострадал 37-летний мотоциклист

Столкнулись автомобиль ВАЗ-21101 и мотоцикл Kawasaki
Источник:kp.ru
В аварии на Солотчинском шоссе пострадал 37-летний мотоциклист

В аварии на Солотчинском шоссе пострадал 37-летний мотоциклист

В аварии с участием мотоциклиста на Солотчинском шоссе в Рязани, которая произошла 19 августа, пострадал водитель двухколесного транспорта. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 13 часов на проезжей части рядом с домом №2 по Солотчинскому шоссе. Столкнулись автомобиль ВАЗ-21101 и мотоцикл Kawasaki.

В результате аварии пострадал 37-летний водитель мотоцикла.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.